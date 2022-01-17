Son dakika | Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada Djordjevic'in tedavisine başlandığı duyuruldu.
Fenerbahçe Beko'dan Başantrenör Aleksandar Djordjevic’in sağlık durumu hakkında bilgilendirme geldi. Yapılan bilgilendirmede Djordjevic’in Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
"Hastalığı nedeniyle 16 Ocak Pazar günü (dün) oynanan Aliağa Petkim Spor karşılaşmasında görev alamayan ve bu süreçte yapılan Covid-19 testi negatif sonuçlanmasına rağmen semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul'a dönen Başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic'in tekrar edilen Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır.
Antrenörümüzün izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Aleksandar Djordjevic’in sağlık durumu hakkında bilgilendirme— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 17, 2022
https://t.co/MfrT8cpzWn pic.twitter.com/ngdHY6L1U9
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