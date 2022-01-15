Son dakika | Fenerbahçe'de Berke Özer sakatlandı
Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasına sarı-lacivertlilerin kalecisi Berke Özer sakatlanarak oyundan sedye ile çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.
Sarı-lacivertli kaleci Berke Özer, karşılaşmanın 85. dakikasında sakatlanarak sedye ile sahayı terk etti.
Yerine genç eldiven Osman Ertuğrul Çetin dahil oldu.
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