Son dakika | Fenerbahçe'de Berke Özer sakatlandı

Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasına sarı-lacivertlilerin kalecisi Berke Özer sakatlanarak oyundan sedye ile çıktı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2022 Cumartesi, 20:45
Son dakika | Fenerbahçe'de Berke Özer sakatlandı
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

Sarı-lacivertli kaleci Berke Özer, karşılaşmanın 85. dakikasında sakatlanarak sedye ile sahayı terk etti.

Yerine genç eldiven Osman Ertuğrul Çetin dahil oldu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler