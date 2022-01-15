Son dakika | Galatasaray'dan Selçuk İnan ve Necati Ateş'e veda paylaşımı

Galatasaray, yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş için veda mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2022 Cumartesi, 17:18
Son dakika | Galatasaray'dan Selçuk İnan ve Necati Ateş'e veda paylaşımı
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Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in yardımcı antrenörlüğünü yapan Necati Ateş ve Selçuk İnan ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Galatasaray'ın açıklamasında, "Futbol A Takımı için yaptığınız çalışmalarla Galatasaray'a katkı sağladınız. Hizmetleriniz ve başarılarınız, Sarı Kırmızı’nın şanlı tarihinde hak ettiği değerli yeri alacaktır. Kariyerinizin bundan sonraki adımlarında sizlere başarılar diliyor, camiamız adına teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. 


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