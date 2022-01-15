Son dakika | Marsilya'ya 2 dönem transfer yasağı
FIFA, Gueye transferi nedeniyle Marsilya'ya 2 dönem transfer yasağı getirdi.
Fransa Ligue 1 temsilcilerinden Marsilya'ya 2 dönemlik transfer yasağı geldi. Fransız kulübünde şok etkisi yaratan bu gelişme sonrası gözler başta Cengiz Ünder olmak üzere diğer oyunculara döndü. Roma'dan kiralık gelen Cengiz'in geleceği merakla bekleniyor. Diğer kiralık oyuncular da benzer sorunu yaşayacak.
Watford'dan transfer edilen Papa Gueye'nin ödemelerinde yaşanan sorun nedeniyle Marsilya'ya bu cezanın çıktığı aktarıldı. Marsilya'nın Watford'a olan ödemeyi yapmasına da FIFA tarafından hükmedildi.
Papa Gueye'nin de Watford'dan ayrılırken sözleşmesindeki kuralları ihlal etmesinden dolayı 4 ay forma giyemeyeceği aktarıldı. Şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal forması giyen Gueye, turnuvaya devam edemeyecek.
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