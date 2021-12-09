Son dakika | Medhi Benatia, futbolu bıraktığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün sezon başında kadrosuna kattığı Mehdi Benatia futbolu bıraktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2021 Perşembe, 16:08
Son dakika | Medhi Benatia, futbolu bıraktığını açıkladı
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün sezon başında kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Faslı stoper Mehdi Benatia sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı. 

Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giyen Faslı savunma oyuncusunun, sakatlık sebebiyle futbola veda ettiği ifade edildi.

Tecrübeli futbolcu kariyeri boyunca Marsilya, Tours, Lorient, Clermont Foot, Udinese, Roma, Bayern Münih, Juventus, Al-Duhail ve son olarak Karagümrük formaları giydi. 

Kariyerinde toplamda 398 maça çıkan tecrübeli futbolcu 24 gol, 6 asistlik performansa imza attı. Fas Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alan futbolcu 58 kez de milli formayı giydi ve 2 golle takımına katkıda bulundu. 


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