Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi'nin cezasını onadı

09 Aralık 2021 Perşembe, 19:26

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verilen 21 günlük hak mahrumiyeti cezasını onadı.

Federasyonun resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan bilgilendirme metninde şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.12.2021 tarih ve E.2021-2022/405 - K.2021-2022/478 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 09.12.2021 Perşembe günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Av. Muhammed Emin Özkurt'un hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Kurulumuz'un 03.12.2021 tarihli ara kararı ile başvuranın uygulamanın durdurulması talebinin reddine karar verilen dosyanın esas bakımından incelemesine geçildi. Yapılan müzakere neticesinde;Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-b maddesi uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."