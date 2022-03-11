Son Dakika: Aziz Yıldırım'dan 777 milyon liralık tazminat davası

11 Mart 2022 Cuma, 12:43

Fenerbahçe Kulübü’nün eski yöneticilerinden Avukat Şekip Mosturoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla beraatle sonuçlanan Şike Davası sonrası tazminat davalarını açtıklarını duyurdu.

'Futbolda şike' davasında haklarında verilen beraat kararlarının onanmasının ardından eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu tutuklu geçirdikleri döneme ilişkin 'haksız tutukluluk tazminatı' için mahkemeye başvurdu.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 141. maddesinde düzenlenen "Haksız tutukluluk ve gözaltı yaşayan kişiler maddi ve manevi her türlü zararlarını, devletten isteyebilirler" hükmü gerekçe gösterilerek bugün açılan davada, Aziz Yıldırım 777 milyon 741 bin liralık maddi ve manevi tazminat talep etti.

“707 MİLYON 741 BİN VE 70 MİLYON TL”

Mosturoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

“3 Temmuz sürecinde haksız bir şekilde tutuklanmamız sebebiyle uğradığımız zararlarla ilgili tazminat davaları bugün açılmıştır. Sayın Aziz Yıldırım için açmış olduğumuz tazminat davasında; haksız tutukluluk sebebiyle 707 milyon 741 bin TL maddi, 70 milyon TL manevi tazmiant talep edilmiştir. Tazmini istenen meblağ, Fenerbahçe camiasının 3 Temmuz sürecinde yaşadığı acıların sembolik bir karşılığı olacaktır. Bu sebeple yargılama neticesinde alınacak tazminatların tamamı Sayın Aziz Yıldırım tarafından kamuoyuna açıklandığı şekilde Fenerbahçe Spor Kulübü Eğitim Kurumları’na bağışlanacaktır.”