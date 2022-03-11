3-0'lık mağlubiyetin ardından Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: Son derece üzgünüz
Spor Toto 1.Lig'de Eyüpspor, Bursaspor'u konuk etti. Karşılaşma Eyüpspor'un 3-0'lık galibiyetiyle sona ererken, Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Eyüpspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Son derece üzgünüz. Buraya puanlar almaya geldik" dedi.
Spor Toto 1. Lig 22. hafta erteleme maçında Bursaspor deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’a 3-0 mağlup oldu.
Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Son derece üzgünüz. Buraya puanlar almaya geldik. Dezavantajlı başladık 1-0. Psikolojik anlamda takımda bir çöküntü var. Bulunduğumuz konumdan dolayı. Maçın başında gol yememiz kırılma anıydı. Dönmeye çalıştık. Bunda başarılı olamadık. Bizim şu an ne sevinmeye ne üzülmeye zamanımız yok. Dersler çıkarıp, önümüze bakacağız. Yarından itibaren tekrar çalışmaya başlayacağız. Bu hafta maçlar iptal oldu. 10 günlük zamanımız var. Çok iyi kullanacağız. Daha sonra milli ara var. Çok güçlü dönmek zorundayız. 10 eksiklikle geldik. Bugün için bahane değil. İnanıyorum ki 10 günden sonra iyi bir başlangıç, 25 gün sonra da farklı bir Bursaspor’u izleteceğiz. İnşallah sezon sonunda da hedefimiz ulaşacağız" diye konuştu.
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