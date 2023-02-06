Son Dakika... Bakan Kasapoğlu duyurdu: Türkiye'deki tüm spor organizasyonları süresiz durduruldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sebebiyle tüm spor organizasyonlarının iptal edildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 11:47
Son Dakika... Bakan Kasapoğlu duyurdu: Türkiye'deki tüm spor organizasyonları süresiz durduruldu
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Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu deprem kahramanmaraş

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