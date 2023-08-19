Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak 'Emre Belözoğlu' iddiası: 'Bir kişiyi öldürdü, herkes biliyor...'

YouTube kanalında yaptığı programda eski futbolcu yeni Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, trafik kazasında bir kişiyi öldürdüğünü iddia eden Gazeteci Fatih Altaylı, "O kazada Emre'nin yanında Başakşehir'in sahibi olan Göksel Gümüşdağ vardı. Futbolcuları sürekli kulüpten alıp FETÖ zikirlerine götüren kimdi?" diye sordu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2023 - 15:09
Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak 'Emre Belözoğlu' iddiası: 'Bir kişiyi öldürdü, herkes biliyor...'
Abone Ol google-news

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı programda eski futbolcu Emre Belözoğlu hakkında önemli iddialarda bulundu.

Daha önce Belözoğlu için "Ey Emre, ey Fethullah'ın çocuğu" ifadelerini kullanan Altaylı bu kez de Belözoğlu’nun daha önce bir kazaya karıştığını ve bu kazada bir kişiyi öldürdüğünü öne sürdü.

‘FETÖ ZİKİRLERİ’ AYRINTISI

Altaylı kazada Emre'nin yanında Başakşehir'in sahibi olan Göksel Gümüşdağ'ın olduğunu söylerken, Gümüşdağ'ın futbolcuları FETÖ zikirlerine götürdüğünü de ifade etti.

Fatih Altaylı şunları söyledi:

"Emre, Eyüpsultan'a giderken bir kaza yaptı ve bir kişiyi öldürdü. Bunu o zamanlar herkes biliyor. Emre o kazayı yaptığında yanında Başakşehir'in sahibi olan Göksel Gümüşdağ vardı. Futbolcuları sürekli kulüpten alıp FETÖ zikirlerine götüren kimdi? Aynı kişi."

DAHA ÖNCE DE ‘EY FETHULLAH'IN ÇOCUĞU’ DEMİŞTİ

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından ailesine yönelik yapılan kötü tezahüratlarla ilgili "Babamdan önce başkasının elini tutmamış bir annem ve benden önce kimsenin elini tutmamış bir eşim var. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var" demişti.

Bu sözler sonrası Fatih Altaylı kendisine "Benim anamın eline el değmemiştir. Karımın eline el değmemiştir, bu mudur şeref, bu mudur haysiyet. Hırsızsındır, alçaksındır, yetim hakkı yiyorsundur, oralarda aranır şeref. Ey Fethullah'ın çocuğu" diyerek tepki göstermişti.

Belözoğlu geçen mart ayında Fatih Altaylı hakkında dava açacağını söylemişti.


Fatih Altaylı emre belözoğlu fetö

İlgili Haberler

Fatih Altaylı AKP’nin yerel seçim planını açıkladı: Mansur Yavaş’a karşı Hulusi Akar

Fatih Altaylı AKP’nin yerel seçim planını açıkladı: Mansur Yavaş’a karşı Hulusi Akar
Fatih Altaylı: Hedef çok açık, tatil günü olarak pazar yerine cuma gününü ilan etmek

Fatih Altaylı: Hedef çok açık, tatil günü olarak pazar yerine cuma gününü ilan etmek
Münevver Karabulut cinayeti: Avukat Rezan Epözdemir'in çıkışı gündem oldu, Fatih Altaylı'dan açıklama geldi

Münevver Karabulut cinayeti: Avukat Rezan Epözdemir'in çıkışı gündem oldu, Fatih Altaylı'dan açıklama geldi

En Çok Okunan Haberler