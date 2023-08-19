Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak 'Emre Belözoğlu' iddiası: 'Bir kişiyi öldürdü, herkes biliyor...'

Yayınlanma: 19.08.2023 - 15:09

Güncelleme: 19.08.2023 - 15:12

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı programda eski futbolcu Emre Belözoğlu hakkında önemli iddialarda bulundu.

Daha önce Belözoğlu için "Ey Emre, ey Fethullah'ın çocuğu" ifadelerini kullanan Altaylı bu kez de Belözoğlu’nun daha önce bir kazaya karıştığını ve bu kazada bir kişiyi öldürdüğünü öne sürdü.

‘FETÖ ZİKİRLERİ’ AYRINTISI

Altaylı kazada Emre'nin yanında Başakşehir'in sahibi olan Göksel Gümüşdağ'ın olduğunu söylerken, Gümüşdağ'ın futbolcuları FETÖ zikirlerine götürdüğünü de ifade etti.

Fatih Altaylı şunları söyledi:

"Emre, Eyüpsultan'a giderken bir kaza yaptı ve bir kişiyi öldürdü. Bunu o zamanlar herkes biliyor. Emre o kazayı yaptığında yanında Başakşehir'in sahibi olan Göksel Gümüşdağ vardı. Futbolcuları sürekli kulüpten alıp FETÖ zikirlerine götüren kimdi? Aynı kişi."

DAHA ÖNCE DE ‘EY FETHULLAH'IN ÇOCUĞU’ DEMİŞTİ

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından ailesine yönelik yapılan kötü tezahüratlarla ilgili "Babamdan önce başkasının elini tutmamış bir annem ve benden önce kimsenin elini tutmamış bir eşim var. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var" demişti.

Bu sözler sonrası Fatih Altaylı kendisine "Benim anamın eline el değmemiştir. Karımın eline el değmemiştir, bu mudur şeref, bu mudur haysiyet. Hırsızsındır, alçaksındır, yetim hakkı yiyorsundur, oralarda aranır şeref. Ey Fethullah'ın çocuğu" diyerek tepki göstermişti.

Belözoğlu geçen mart ayında Fatih Altaylı hakkında dava açacağını söylemişti.