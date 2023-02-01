Son dakika: Beşiktaş Amir Hadziahmetovic'i KAP'a bildirdi
Son dakika... Süper Lig ekibi Beşiktaş, Konyaspor'un Boşnak futbolcusu Amir Hadziahmetovic'in transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş, profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır."
Amir Hadziahmetovic
BONSERVİS ÜCRETİ ORTAYA ÇIKTI
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki Boşnak oyuncunun transferi konusunda Konyaspor'la 3 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro performans bonusu ve olası satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağladı.
Kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmek isteyen ve bu konuda kulübüne baskı uygulayan Hadziahmetovic'in de yaklaşık 600 bin Euro tutarındaki alacağından vazgeçtiği aktarıldı.
Beşiktaş ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak Hadziahmetovic'in senelik 1 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.
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