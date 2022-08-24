Son Dakika: Beşiktaş Dele Alli'yi kiraladı

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:12

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in ardından orta sahaya bir de 10 numara alıyor.

Siyah beyazlılar, Everton'ın dünyaca ünlü yıldızı Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiralama konusunda tüm şartlarda anlaşma sağladı. Kısa sürede İstanbul'a gelmesi beklenen İngiliz oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

26 yaşındaki Dele Alli 37 kez İngiltere Milli Takım formasını giydi. Beşiktaş bu transfer için Everton'a herhangi bir ücret ödemeyecek.

Geçen yılın ocak ayında Tottenham'dan Everton'a bedelsiz transfer olan 26 yaşındaki oyuncu Premier Lig'de bu sezon 2 maçta 38 dakika forma giydi.