Beşiktaş ve Galatasaray'ın derbi planları ortaya çıktı

Yayınlanma: 27.04.2023 - 09:33

Güncelleme: 27.04.2023 - 09:33

Süper Lig’de 30 Nisan’da oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi iki takım tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

Siyah-beyazlılar kazanıp Galatasaray’la puan farkını düşürerek liderlik için avantaj yakalamak istiyor. Sarı-kırmızılılar ise 3 puanı hanesine yazdırıp rakipleriyle arayı daha da açmanın peşinde.

Şenol Güneş

HÜCUM HATLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son haftalarda formda olan hücum hattına güveniyor. Son 5 maçta 4 gol atıp 3 asist yapan Redmond’ın yanı sıra geride kalan 7 karşılaşmanın 6’sında fileleri havalandıran Aboubakar ve Şenol Güneş’le ağları sarsmayı sürdüren Cenk Tosun, Beşiktaş’ın en önemli derbi kozları.

Galatasaray da Beşiktaş gibi hücum zenginliğiyle dikkat çekiyor. 67 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar ligin en çok gol atan 2. takımı konumunda. Galatasaray’da Icardi-Kerem uyumu skora yansıyor. Atılan 67 golün 34’ünde bu ikilinin imzası var. Icardi 13 gol attı, 7 asist yaptı. Kerem ise 9 kez fileleri sarstı, 5 kez de gol pası verdi.

Okan Buruk

MOTİVASYON TURLARI BAŞLADI

Şenol Güneş ve Okan Buruk, futbolcularını derbi öncesi motive etmeye başladı. Galatasaray’da Gomis krizinin aşılmasının ardından Fransız forvet dün akşam yapılan antrenmanda yer aldı. Beşiktaş’ta son maçlarda form grafiği yükselen Maxim, derbide forma giymek istediğini teknik heyete iletti.

İki takımın golcüsü Aboubakar ile Icardi ise dev maça özel bireysel antrenmanlarla hazırlanıyor.