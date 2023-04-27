Galatasaray'da Okan Buruk'tan ilk 11'e Nathan Redmond ayarı!

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, İngiliz futbolcu Nathan Redmond'u durdurmak için kadroda değişikliğe gideceği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 11:06
Galatasaray'da Okan Buruk'tan ilk 11'e Nathan Redmond ayarı!
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Bu sezon derbilerde yaptığı hamlelerle Galatasaray'ın elde ettiği başarıda pay sahibi olan teknik direktör Okan Buruk, yine bir sürpriz hazırlığında.

Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş'ı ekibiyle ayrıntılı analiz eden Buruk, rakibinin en etkili, tehlikeli ismi olarak Redmond'u görüyor. Bu nedenle deneyimli teknik direktörün İngiliz futbolcunun üretkenliğini ve etkisini kırmak adına sol bekte değişime gitmeyi düşündüğü öğrenildi.

Nathan Redmond

Haberde en önemli nedenlerden biri olarak Adekugbe'nin sol bekte özellikle defansif aksiyonlarda ve oyunun savunma kısmında yaşadığı sorunlar gösterildi.

RASHICA YERİNE BARIŞ ALPER YILMAZ

Tecrübeli teknik direktörün Redmond'ın karşısında savunmada daha güvenilir bir bek olan Dubois'yı oynatmaya hazırlandığı ifade edildi.

Okan Buruk

Yerli statüsünde görev yapan Adekugbe'nin kenara alınması sonrasında 8+3 kuralına uymak için bir yabancının kenara alınması gerekiyor.

Okan Buruk bu nedenle derbide Milot Rashica yerine Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de yer vermeyi düşünüyor. 


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