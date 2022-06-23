Son Dakika: Beşiktaş, Gedson Fernandes'i resmen açıkladı
Son dakika... Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Beşiktaş’ta Romain Saiss’ten sonra Gedson Fernandes de imzayı attı. Geçen sezonu Çaykur Rizespor’da kiralık olarak geçiren Fernandes için Benfica’ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
İlk videoyu Cuma günü saat 19.05’te paylaşan Beşiktaş, bu kez de Gedson’un Rizespor formasıyla İstanbul’da Galatasaray’a attığı frikik golüne gönderme yapıldı. Videoda Gedson golü tabloya çizerken, ardından da keman çaldı.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçiren Gedson Fernandes, 11 maçta süre alırken 3 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.
Zarif, sağlam, estetik…#WelcomeGedson pic.twitter.com/BuEySD1L7L— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 23, 2022
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