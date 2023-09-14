Son Dakika: Beşiktaş, Gökhan İnler'i resmen açıkladı!

Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Beşiktaş, Türk asıllı İsviçreli futbolcu Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 16:58
Son Dakika: Beşiktaş, Gökhan İnler'i resmen açıkladı!
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Beşiktaş, Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada Gökhan İnler'in kulübe öncelikli olarak sportif işlerde yardımcı olacağı, ihtiyaç olması durumunda ise sahada futbolcu olarak görev alacağı bildirildi.

Siyah-beyazlı takımın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Evine Hoş Geldin Gökhan İnler! Kulübümüz; Futbol A Takımımızın 2016-17 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler'le bir yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu tecrübeyle futbolcularımıza katkı sağlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacaktır.

Gökhan İnler'e evine hoş geldin diyor ve üstün başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"


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