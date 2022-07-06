Son Dakika: Beşiktaş, Jackson Muleka'yı duyurdu

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:17

Beşiktaş, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından 5. transferini açıkladı.

Beşiktaş, Muleka'nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır."

Beşiktaş Kulübü, daha önce Muleka'nın bugün saat 19.15'te İstanbul'a geleceğini açıklamıştı.