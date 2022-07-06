Son Dakika: Beşiktaş, Jackson Muleka'yı duyurdu

Son dakika... Süper Lig ekibi Beşiktaş, Jackson Muleka ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:17
Son Dakika: Beşiktaş, Jackson Muleka'yı duyurdu
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Beşiktaş, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından 5. transferini açıkladı.

Beşiktaş, Muleka'nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır."

Beşiktaş Kulübü, daha önce Muleka'nın bugün saat 19.15'te İstanbul'a geleceğini açıklamıştı.


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