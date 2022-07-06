Son Dakika: Beşiktaş, Jackson Muleka'yı duyurdu
Son dakika... Süper Lig ekibi Beşiktaş, Jackson Muleka ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından 5. transferini açıkladı.
Beşiktaş, Muleka'nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır."
Beşiktaş Kulübü, daha önce Muleka'nın bugün saat 19.15'te İstanbul'a geleceğini açıklamıştı.
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