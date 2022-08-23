Son Dakika: Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i resmen duyurdu!
Son dakika... Süper Lig ekibi Beşiktaş, Sivasspor'dan genç futbolcu Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı.
Beşiktaş, orta sahasını Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin ile güçlendirdi.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;
"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."
SİVASSPOR'DAN VEDA MESAJI
Sivasspor da, Beşiktaş'ın transferi açıklamasının ardından genç orta saha oyuncusun için bir veda mesajı paylaştı.
Sivasspor'dan yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kerem Atakan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Bucaspor altyapısından yetişen Kerem Atakan Kesgin, 2018 yazında 170 bin euro karşılığında Göztepe'ye transfer oldu. Genç oyuncu, 2020 yazında ise bedelsiz olarak Sivasspor'a geçti.
Kerem Atakan, bu sezon Sivasspor formasıyla 4 resmi maçta forma giydi.
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