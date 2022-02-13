Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un sakatlandığını açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de 14 Şubat akşamı (Pazartesi) Adana Demirspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı. Siyah-beyazlı kulüp, Özyakup'un alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2022 Pazar, 14:10
Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un sakatlandığını açıkladı
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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'ın alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı maçta sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden Oğuzhan Özyakup'un, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi sonucunda alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Oğuzhan Özyakup’un tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat 20.00'de (Pazartesi) Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. 


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