Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un sakatlandığını açıkladı
Spor Toto Süper Lig'de 14 Şubat akşamı (Pazartesi) Adana Demirspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı. Siyah-beyazlı kulüp, Özyakup'un alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'ın alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı maçta sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden Oğuzhan Özyakup'un, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi sonucunda alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.
Oğuzhan Özyakup’un Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/PJGJvh4Tzg— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 13, 2022
Oğuzhan Özyakup’un tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat 20.00'de (Pazartesi) Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.
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