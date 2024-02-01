Son Dakika: Beşiktaş - Trabzonspor maçı için seyirci kararı!

Son dakika haberi... İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçında deplasman seyircisinin yer almayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 10:13
Son Dakika: Beşiktaş - Trabzonspor maçı için seyirci kararı!
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Beşiktaş, pazar günü İstanbul'da oynanacak Trabzonspor maçında deplasman taraftarlarının yer alamayacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak.

İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda konuk takım taraftarları tribünde yer almayacaktır. Konuk takım taraftarlarının yer almayacağı 404, 405 ve 406 numaralı blokların biletleri taraftarlarımız için 650 TL'den satışa sunulmuştur.

Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."


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