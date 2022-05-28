Son Dakika: Beşiktaş yönetimi idari ve mali açıdan ibra edildi

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, idari ve mali yönden ibra edildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:10
Son Dakika: Beşiktaş yönetimi idari ve mali açıdan ibra edildi
Abone Ol google-news

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, idari ve mali yönden oyçokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş’ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu, Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Genel kurul üyelerinin konuşmalarının ardından Çebi başkanlığında görev alan yönetim kurulu, 01.01-2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında idari ve mali yönden ayrı ayrı ibraya sunuldu.

79 kişi idari yönden ibra etmeme yönünde oy kullanırken, Çebi yönetimi oyçokluğuyla ibra edildi. Mali yönden 59 kişi ibra etmeme yönünde oy kullandı. Çebi ve yönetim idari ve mali yönden oyçokluğuyla ibra edildi.

 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler