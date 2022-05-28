Son Dakika: Beşiktaş yönetimi idari ve mali açıdan ibra edildi
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, idari ve mali yönden ibra edildi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, idari ve mali yönden oyçokluğuyla ibra edildi.
Beşiktaş’ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu, Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Genel kurul üyelerinin konuşmalarının ardından Çebi başkanlığında görev alan yönetim kurulu, 01.01-2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında idari ve mali yönden ayrı ayrı ibraya sunuldu.
79 kişi idari yönden ibra etmeme yönünde oy kullanırken, Çebi yönetimi oyçokluğuyla ibra edildi. Mali yönden 59 kişi ibra etmeme yönünde oy kullandı. Çebi ve yönetim idari ve mali yönden oyçokluğuyla ibra edildi.
01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu, idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmiştir. pic.twitter.com/Wlx4M1r9L9— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 28, 2022
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