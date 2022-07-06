Son Dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Muleka'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurmuştu.
Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka'yı taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.
Siyah-beyazlılar, Muleka'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurmuştu.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.
Geçen sezon şubat ayından itibaren Kasımpaşa'da kiralık forma giyen 22 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet, 14 maçta 12 gol attı.
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