Son Dakika: Beşiktaş'ta Dele Alli'den kötü haber
Son dakika... Beşiktaş, Dele Alli'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli iki hafta sahalardan uzak kalacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın, 4 Eylül 2022 tarihinde MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Dele Alli’nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir."
İngiliz orta saha oyuncusunun Başakşehir ve İstanbulspor ile oynanacak maçları kaçırması, Fenerbahçe derbisinde ise takımdaki yerini alması bekleniyor.
Dele Alli’nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 5, 2022
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