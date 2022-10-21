Son dakika... Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi
Milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde İtalyan Giordana Sorrentino'yu 5-0 yenerek finale yükseldi.
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