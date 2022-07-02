Son Dakika: Cyle Larin, Beşiktaş'a veda etti

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 20:39

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren ve yeniden anlaşma yapılmayan Cyle Larin, siyah-beyazlılara veda etti.

Kanadalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beraber bir çok şeyi başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcuyu 2018'in ara transfer döneminde Orlando'dan 1.85 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

İlk dönemde beklentilerin altında kalan Larin, Zulte Waregem'e 2019-2020 sezonunda kiralık olarak transfer oldu.

Beşiktaş'a geri dönmesinin ardından farklı bir performans ortaya koyan Kanadalı futbolcu, 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın ile kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri oldu.

Larin, geçen sezon ise çıktığı 38 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.