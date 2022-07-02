Son Dakika: Cyle Larin, Beşiktaş'a veda etti
Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Cyle Larin, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı ekibe veda etti. Larin , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren ve yeniden anlaşma yapılmayan Cyle Larin, siyah-beyazlılara veda etti.
Kanadalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beraber bir çok şeyi başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcuyu 2018'in ara transfer döneminde Orlando'dan 1.85 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
İlk dönemde beklentilerin altında kalan Larin, Zulte Waregem'e 2019-2020 sezonunda kiralık olarak transfer oldu.
Beşiktaş'a geri dönmesinin ardından farklı bir performans ortaya koyan Kanadalı futbolcu, 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın ile kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri oldu.
Larin, geçen sezon ise çıktığı 38 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.
Video Haberler
- Motosikleti yüzüstü yatıp kullandı
- Şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 7 yaralı
- Busenur'un ölümündeki acı ayrıntı
- Komşuda 3 büyük deprem: Ölü ve yaralılar var
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- 6 ay sonra yurda döndü, şoke oldu: 'Hayır, olamaz'
- Beyoğlu'nda feci olay: Fransız turist 8. kattan düştü
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurtulmak için kendilerini kilitlediler
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinemanın efsane ismi hayatını kaybetti
- Peker'den 'Demirören' iddiaları
- Saray'daki ziyafet yargıya taşındı
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- Ev sahiplerinden akıl almaz yöntemler
- Yeni asgari ücret sonrası ilk büyük zam
- Peker'den şimdi de 'Sarıgül' paylaşımı
- Komşuda 3 büyük deprem: Ölü ve yaralılar var
- Valilik açıkladı: Denize girmek 3 gün yasaklandı
- Memur zammı için kritik gün