Son Dakika: Dev derbinin VAR hakemi belli oldu!
Son dakika haberi... Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı.
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada derbinin VAR hakeminin Abdulkadir Bitigen olduğu belirtildi.
ALİ SAMİ YEN'DE DEV DERBİ
Bitigen'in yardımcılıklarını yapacak isimler ise Erkan Engin ile Mehmet Emin Tuğral olarak duyuruldu.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi saat 19:00'da başlayacak.
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