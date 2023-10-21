Son Dakika: Dev derbinin VAR hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 12:11

Güncelleme: 21.10.2023 - 12:21

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada derbinin VAR hakeminin Abdulkadir Bitigen olduğu belirtildi.

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Bitigen'in yardımcılıklarını yapacak isimler ise Erkan Engin ile Mehmet Emin Tuğral olarak duyuruldu.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi saat 19:00'da başlayacak.