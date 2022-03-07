Son Dakika: Digiturk'ten TFF'ye göndermeli yanıt
Türkiye Futbol Federasyonu, yayın ihalesi için Digiturk ile anlaşma sağlayamamıştı. Digiturk'ten TFF'ye yanıt geldi. Yapılan açıklamada, "TFF ve komisyonun, Türk futbolu çıkarları için hareket etme sorumluluğu olduğunu da hatırlatmak istiyoruz" denildi.
TFF, Spor Toto Süper Lig ve TFF 1.Lig için yayın ihalesi anlaşmasına dair bir açıklama yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada Digiturk ile sözleşme imzalanmadığı, sözleşmenin imzalanması için hakların, ilgili paketlere en yüksek diğer teklifleri veren Saran ile TRT'ye geçtiği ifade edildi.
Süper Lig'in mevcut yayıncısı Digiturk de bu kararın ardından TFF'ye göndermeli bir yanıt verdi.
Digiturk'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TFF ve İhale Komisyonu’nun, mevcut belirsizlik koşullarında önemli ölçüde daha yüksek ve mali açıdan güvenli bir teklifi reddetme kararını dikkatle takip ettik. TFF ve komisyonun, Türk futbolu çıkarları için hareket etme sorumluluğu olduğunu da hatırlatmak istiyoruz."
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/RScuZNXZqJ— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 7, 2022
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