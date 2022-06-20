Son Dakika: Domenec Torrent sözleşme görüşmeleri için İstanbul'da

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, sözleşme görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2022 Pazartesi, 17:28
Son Dakika: Domenec Torrent sözleşme görüşmeleri için İstanbul'da
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Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Domenec Torrent, İstanbul'a geldi.

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın yeni yönetimi ile bir araya gelecek İspanyol teknik direktör, sözleşmesinin feshi için masaya oturacak.

Sarı-kırmızılılarda Torrent'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Okan Buruk ile kontrat imzalanması bekleniyor.

59 yaşındaki Domenec Torrent'in, Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.


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