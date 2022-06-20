Son Dakika: Domenec Torrent sözleşme görüşmeleri için İstanbul'da
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, sözleşme görüşmeleri için İstanbul'a geldi.
Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Domenec Torrent, İstanbul'a geldi.
TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın yeni yönetimi ile bir araya gelecek İspanyol teknik direktör, sözleşmesinin feshi için masaya oturacak.
Sarı-kırmızılılarda Torrent'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Okan Buruk ile kontrat imzalanması bekleniyor.
59 yaşındaki Domenec Torrent'in, Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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