Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Emre Mor, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

13 Kasım 2022 Pazar, 13:10

Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor'un Giresunspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Emre Mor sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."

TFF'DEN AÇIKLAMA

Yıldız futbolcunun sakatlığı hakkında açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu ise yaptığı açıklamada, "Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı." ifadelerini kullandı.