Son dakika: Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu!
Son dakika... Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişiye silahla ateş açarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Birçok Süper Lig takımında forma giyen eski futbolcu, Sancaktepe'de "yol verme" tartışması sonucu çıkan kavgada bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına ilişkin davada yargılanıyordu.
Sezer Öztürk'e, geçen eylül ayında yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim Scholten'i ruhsatsız tabancasıyla öldürdüğü iddiasıyla 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Öztürk, 27 Kasım'da yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.
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