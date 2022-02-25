Son dakika: EuroLeague yönetimi ve takımlardan ortak Rusya kararı
EuroLeague, Rusya'da oynanması planlanan tüm müsabakaların geçici olarak Rusya toprakları dışındaki yerlerde yapılacağını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının spor dünyasındaki etkileri devam ediyor.
THY EuroLeague yönetimi, Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların tarafsız sahalarda oynanacağını duyurdu.
EuroLeague resmi web sayfasından yapılan açıklamada "18 takımın ortak kararıdır" ifadeleri yer aldı. Buna göre Rusya'da oynanması planlanan tüm müsabakaların geçici olarak Rusya toprakları dışındaki yerlerde yapılacağı duyuruldu.
Decisions of the 18 Turkish Airlines EuroLeague teams— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 25, 2022
Açıklamada "Euroleague, Ukrayna'da yaşanan her türlü savaş olayını şiddetle kınıyor" ifadelerine de yer verildi.
İlgili Haberler
- Trabzonspor'dan Dorukhan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
- Araştırma: Türk halkının sadece yüzde 4,8’i düzenli olarak spor yapıyor
- Spor dünyasında Rusya’ya tepkiler büyüyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- Beşiktaş, Sivas'a gidemedi! Futbolcular bekliyor...
- Dolar ve eurodaki dalgalanma devam ediyor
- Ali Erbaş'tan 'gençlik' tavsiyeleri
- Hava sahasını Rusya uçaklarına kapatıyorlar
- Geçim şartları araştırmasından çarpıcı sonuçlar
- Galatasaraylıları kızdıracak açıklama!
- Fatih Erbakan'dan 'Montrö' çıkışı
- HKP Genel Başkanı'na hapis cezası
- AFAD, Ukrayna’ya yardım gönderiyor
- Görülmemiş zam sonrası benzin ve motorin kuyrukları