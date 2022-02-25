Son dakika: EuroLeague yönetimi ve takımlardan ortak Rusya kararı

25 Şubat 2022 Cuma, 17:17

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının spor dünyasındaki etkileri devam ediyor.

THY EuroLeague yönetimi, Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların tarafsız sahalarda oynanacağını duyurdu.

EuroLeague resmi web sayfasından yapılan açıklamada "18 takımın ortak kararıdır" ifadeleri yer aldı. Buna göre Rusya'da oynanması planlanan tüm müsabakaların geçici olarak Rusya toprakları dışındaki yerlerde yapılacağı duyuruldu.

Decisions of the 18 Turkish Airlines EuroLeague teams — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 25, 2022

Açıklamada "Euroleague, Ukrayna'da yaşanan her türlü savaş olayını şiddetle kınıyor" ifadelerine de yer verildi.