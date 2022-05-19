Son Dakika... Euroleague'de finalin adı belli oldu: Anadolu Efes - Real Madrid
Real Madrid, Euroleague Final-Four ilk maçında Barcelona'yı 86-83 mağlup etti ve finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
THY EuroLeague'de Final-Four'un ikinci maçında Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya geldi.
Maça etkili başlayan Real Madrid, ilk çeyreğin bitimine 4 dakika 30 saniye kala farkı altı sayıya kadar çıkarttı ve skoru 14-8'e getirdi. Arka arkaya bulduğu basketlerle Barcelona farkı kapatırken ilk çeyrek, 19-19'luk eşitlikle noktalandı.
İkinci çeyreğe Real Madrid arka arkaya iki üç sayı isabetiyle başlarken çeyreğin son bölümünde üstünlüğü ele alan Barcelona, farkı açarak ilk yarıyı 45-34 önde tamamladı. Üçüncü çeyrek sonunda ise Real Madrid'in 60-56 üstünlüğü vardı.
Karşılaşmanın son çeyreği büyük bir çekişmeye ve heyecana sahne oldu. Son 16 saniyeye Real Madrid 84-81 önde girdi. Real Madrid, ezeli rakibini 83 - 86 yendi ve finale çıktı.
EuroLeague finali 21 Mayıs'ta Belgrad'da Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanacak.
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