Anadolu Efes'ten Chris Singleton: Her şeyimizi sahaya koyduk
Anadolu Efes'te Chris Singleton, Olympiakos maçının ardından konuştu. Singleton, "Her şeyimizi sahaya koyduk. Kazanalım, kaybedelim bunu yaptık" ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes'te Chris Singleton, Olympiakos'u 77-74 skorla geçip THY EuroLeague'de finale kalmalarını değerlendirdi.
Singleton, "Burası Final Four. Şampiyonluğa gidiyoruz. Sert savaşacaktık. Her şeyimizi sahaya koyduk. Kazanalım, kaybedelim bunu yaptık. Micic şutu attı. Bryant da çok iyi oynadı. İşte finale gidiyoruz" dedi.
32 yaşındaki isim ayrıca, "Maç sonuna gelince oyun kuruculardan birine top vermemiz lazımdı; Larkin veya Micic. Micic şutu attı. Bu adam zaten son MVP'ydi" sözlerini kullandı.
Video Haberler
- Telefonla dolandırıcılık yapan 'sahte polis' yakalandı
- Eski Kral Carlos 2 yılın ardından İspanya'da
- Maltepe Belediyesi'ne operasyon!
- Oturduğu 'mermer' kırılınca 3 metreden düşüp öldü
- Çaldığı ticari taksiyle kaza yapan kişi yakalandı
- Polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i polis 4 yaralı
- 'TikTok videosu çekmek için orman yangını çıkardı'
- İGDAŞ’tan dikkat çeken 19 Mayıs videosu
- 'İktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz'
- Ankara'da korkutan yangın!
En Çok Okunan Haberler
-
- En zehirli türlerinden bir tanesi: Sürü halinde görüldü
- 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
- Davos’ta gündem gıda ve enerjide yaptırım olacak
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- 3 dakikalık 19 Mayıs kutlaması!
- Gökbakar, Tilki ve Sabancı da topa girdi
- 'Milletin Sesi' mitinginin akışı belli oldu
- AKP'den 'asgari ücrete ikinci zam' açıklaması
- Finlandiya Başbakanı'ndan Türkiye ve NATO açıklaması
- Cahit Özkan görevden alındı