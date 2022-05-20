Anadolu Efes'ten Chris Singleton: Her şeyimizi sahaya koyduk

Anadolu Efes'te Chris Singleton, Olympiakos maçının ardından konuştu. Singleton, "Her şeyimizi sahaya koyduk. Kazanalım, kaybedelim bunu yaptık" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2022 Cuma, 00:00
Anadolu Efes'ten Chris Singleton: Her şeyimizi sahaya koyduk
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Anadolu Efes'te Chris Singleton, Olympiakos'u 77-74 skorla geçip THY EuroLeague'de finale kalmalarını değerlendirdi.

Singleton, "Burası Final Four. Şampiyonluğa gidiyoruz. Sert savaşacaktık. Her şeyimizi sahaya koyduk. Kazanalım, kaybedelim bunu yaptık. Micic şutu attı. Bryant da çok iyi oynadı. İşte finale gidiyoruz" dedi.

32 yaşındaki isim ayrıca, "Maç sonuna gelince oyun kuruculardan birine top vermemiz lazımdı; Larkin veya Micic. Micic şutu attı. Bu adam zaten son MVP'ydi" sözlerini kullandı.


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