Son dakika... Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek. TFF, konuya ilişkin "02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır" açıklamasını yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Halil Umut Meler
Konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, “Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları 'Dijital Atama Yöntemi' ile belirlenmiştir. 'Fenerbahçe - Beşiktaş' karşılaşmasının hakem triosu 'manuel olarak' atanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
1 NİSAN CUMARTESİ
16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar
20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan
2 NİSAN PAZAR
13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler
3 NİSAN PAZARTESİ
20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan-Destici görüşmesi sonra erdi
- Muharrem İnce'yi yalanlayan anket
- Bundan yiyen 100 yaşına kadar yaşar
- İnce'den 'ilke' Kılıçdaroğlu'ndan 'çözüm' vurgusu
- Kararın ardından Erdoğan telefona sarıldı
- Uzlaşma için son saatler
- Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek
- İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu'ndan açıklama
- Erdoğan'dan Akşener'e: Beni kendinle de uğraştırma
- Orkun Kökçü kimdir, nereli, kaç yaşında?