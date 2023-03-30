Son dakika... Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek. TFF, konuya ilişkin "02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır" açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 11:59
Son dakika... Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Halil Umut Meler

Konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, “Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları 'Dijital Atama Yöntemi' ile belirlenmiştir. 'Fenerbahçe - Beşiktaş' karşılaşmasının hakem triosu 'manuel olarak' atanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

1 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar

20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan

2 NİSAN PAZAR

13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 NİSAN PAZARTESİ

20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan


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