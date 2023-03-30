Son dakika... Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 11:59

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 12:09

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Halil Umut Meler

Konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, “Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları 'Dijital Atama Yöntemi' ile belirlenmiştir. 'Fenerbahçe - Beşiktaş' karşılaşmasının hakem triosu 'manuel olarak' atanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

1 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar

20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan

2 NİSAN PAZAR

13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 NİSAN PAZARTESİ

20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan