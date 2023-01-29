Son dakika: Fenerbahçe Bruma'yı kiralık gönderdi
Son dakika... Süper Lig ekibi Fenerbahçe, bonservisi alınan Bruma'nın Portekiz kulübü Braga'ya kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Portekizli futbolcusu Bruma'yı Braga'ya kiraladı.
Bruma
Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tué Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekiz’in SC Braga takımına kiralanmıştır. Bruma’nın başarılı bir sezon geçirmesini diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
Sarı-lacivertli kulüp 28 yaşındaki Bruma'nın bonservisini satın almıştı.
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