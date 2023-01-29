Son dakika: Fenerbahçe Bruma'yı kiralık gönderdi

Son dakika... Süper Lig ekibi Fenerbahçe, bonservisi alınan Bruma'nın Portekiz kulübü Braga'ya kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 23:03
Son dakika: Fenerbahçe Bruma'yı kiralık gönderdi
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Fenerbahçe, Portekizli futbolcusu Bruma'yı Braga'ya kiraladı.

Bruma

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Armindo (Bruma) Tué Na Bangna, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Portekiz’in SC Braga takımına kiralanmıştır. Bruma’nın başarılı bir sezon geçirmesini diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli kulüp 28 yaşındaki Bruma'nın bonservisini satın almıştı.


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