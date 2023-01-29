Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi: 'Gol atmak vitamin gibidir'

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 22:53

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 22:53

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, 5-1 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kendileri açısından çok güzel bir akşam olduğunu söyleyen Batshuayi, "Bizim için güzel bir sonuç oldu ve aldığımız sonuçtan çok mutluyuz. Saha içinde çok fazla pozitif nokta vardı. Hem taraftarlarımız açısından hem hocamız açısından hem biz santrforlar açısından hem de camia açısından gerçekten güzel işaretler bıraktık. Aldığımız sonuçtan dolayı rahatlamayacağız ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"GOL ATMAK VİTAMİN GİBİDİR"

Attığı gol üzerine gelen bir soruyu yanıtlayan Belçikalı golcü, "Bir santrfor için gol atmak çok mutluluk verici bir şey. Santrforun vitamini gibidir. Enner'in ve benim gol atmamız pozitif bir durum oluşturdu. Takımımıza yardım etmek için goller atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son olarak taraftarların kendilerine olan desteğine değinen Batshuayi, "Taraftarlarımızın desteğinden dolayı çok mutlu oluyorum. Sahada sıradışı bir atmosfer yaratıyorlar ve bize çok yardımcı oluyorlar" sözlerini sarf etti.