Fenerbahçe'den Borini hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ün yıldız ismi Fabio Borini için harekete geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 15:42
Fenerbahçe'den Borini hamlesi
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi renklerine bağlıyor.

Fotomaç'ın son dakika haberine göre, Fenerbahçe Borini'ye karşılık Fatih Karagümrük'e Serdar Dursun ve kadrosuna katacağı Emre Demir'i kiralık olarak verecek. Kanarya bu iki oyuncunun yanı sıra İtalyan yıldız için 1.8 milyon Euro bedel ödeyecek.

Fabio Borini

Fabio Borini, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 19 maçta görev aldı. 31 yaşındaki oyuncu 13 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.


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