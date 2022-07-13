Son Dakika: Fenerbahçe, Mesut Özil ile yolları ayırdı
Fenerbahçe Kulübü, deneyimli futbolcu Mesut Özil ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil'in sözleşmesinin feshi konusunda taraflar arasında anlaşmaya varıldığını açıkladı ve yıldız futbolcuya teşekkür etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil’e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."
Açıklama— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 13, 2022
Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil’e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/D9QhDPtWwl
Özil, sarı-lacivertli formayla çıktığı 36 maçta 8 gol 3 asistlik performans sergiledi.
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