Son Dakika: Fenerbahçe, Mesut Özil ile yolları ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, deneyimli futbolcu Mesut Özil ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:37
Son Dakika: Fenerbahçe, Mesut Özil ile yolları ayırdı
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Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil'in sözleşmesinin feshi konusunda taraflar arasında anlaşmaya varıldığını açıkladı ve yıldız futbolcuya teşekkür etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil’e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

Özil, sarı-lacivertli formayla çıktığı 36 maçta 8 gol 3 asistlik performans sergiledi.


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