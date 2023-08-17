Son Dakika: Fenerbahçe'de Willian Arao ile yollar ayrıldı

Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'nun Yunan kulüp Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 15:07
Son Dakika: Fenerbahçe'de Willian Arao ile yollar ayrıldı
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, Willian Arao'nun Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Willian Arao'nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan'ın Panathinaikos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Arao'ya yeni kulübünde başarılar dileriz."

Willian Arao, 45 resmi müsabakada sarı-lacivertli formayı giyerken, 1 gol katkısı verdi.

willian arao Panathinaikos transfer fenerbahçe

İlgili Haberler

Fenerbahçe Dick Kooy'u kadrosuna kattı

Fenerbahçe Dick Kooy'u kadrosuna kattı
Damir Krznar: 'Fenerbahçe'ye karşı oynamak çok zor ama futbolda her şey mümkün'

Damir Krznar: 'Fenerbahçe'ye karşı oynamak çok zor ama futbolda her şey mümkün'
Fenerbahçe'den bir transfer daha! Omar Fayed resmen açıklandı!

Fenerbahçe'den bir transfer daha! Omar Fayed resmen açıklandı!

En Çok Okunan Haberler