Son Dakika: Fenerbahçe'de Willian Arao ile yollar ayrıldı
Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'nun Yunan kulüp Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, Willian Arao'nun Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Willian Arao'nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan'ın Panathinaikos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Arao'ya yeni kulübünde başarılar dileriz."
Willian Arao, 45 resmi müsabakada sarı-lacivertli formayı giyerken, 1 gol katkısı verdi.
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