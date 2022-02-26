Son dakika: Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması

26 Şubat 2022 Cumartesi, 19:03

UEFA Konferans Ligi rövanş maçında Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşan ve 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi.

Sarı-lacivertliler, Slavia Prag maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptandığını açıkladı. Genç oyuncunun en az 15 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kadıoğlu, Slavia Prag maçına ilk 11'de başlamış ancak karşılaşmanın 28. dakikasında sakatlanarak yerini Nazım Sangare'ye bırakmıştı.