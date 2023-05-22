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SON DAKİKA: Fenerbahçeli Samet Akaydin, PFDK'ye sevk edildi

Son dakika... TFF, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın Trabzonspor maçındaki "tükürmesi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 22:53
SON DAKİKA: Fenerbahçeli Samet Akaydin, PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe forması Samet Akaydin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu sözler kaydedildi:

"Hukuk Müşavirliği’nce 22.05.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SAMET AKAYDİN’in 18.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “tükürmesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etmişti.

Trabzonspor'un tek golününü kaydeden Trezeguet, gol sevincisi sırasında secdeye gitti.

O esnada Mısırlı oyuncunun yanından geçen Samet Akaydin'in Trezeguet'e doğru tükürdüğü iddia edildi.


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