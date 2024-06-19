Son Dakika: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi belli oldu!
Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki rakibi İsviçre temsilcisi Lugano oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
Sarı lacivertli takım, UEFA'nın İsviçre Nyon'da bulunan merkezinde yapılan kura çekimine seri başı olarak katıldı. Fenerbahçe ikinci ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşti.
Eşleşmede ilk maçlar 23/24 Temmuz, ikinci maçlar ise 30/31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sarı lacivertli ekip, ilk maçı deplasmanda oynayacak.
Fenerbahçe bu turu geçmesi halinde grup aşamasında kalmak için 2 tur daha geçmesi gerekecek.
İşte diğer eşleşmeler:
Ludogorets / Dinamo Batumi - Dinamo Minsk / Pyunik
APOEL FC - Ordabasy / Petrocub
Ferençvaroş - New Saints / Decic
PAOK - Borac Banja Luka / Egnatia
Bodo Glimt - RFS / Larne
Malmö - Klaskvik / Differdange
Vikingur / Shamrock Rovers - Sparta Prag
Ballkani / Santa Coloma - Midtjylland
F. Tallinn / Celje - S. Bratislava / Struga
Panevezys / HJK - J. Bialystok
H.Spartans / Lincoln RI - Qarabağ
Virtus / FCSB - Maccabi Tel Aviv
Dinamo Kiev / Partizan
İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak.
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