Son Dakika: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu!

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin Lugano'yu elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Lille ile eşleşti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 13:13
Son Dakika: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda kuralar çekildi.

Fenerbahçe'nin, 2. ön eleme turunda Lugano'yu elemesi halinde 3. eleme turundaki rakibi Lille oldu.

Sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde Lille ile ilk maçı deplasmanda oynayacak. Rövanş maçı Kadıköy'de olacak. 


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