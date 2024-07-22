Son Dakika: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu!
Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin Lugano'yu elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Lille ile eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda kuralar çekildi.
Fenerbahçe'nin, 2. ön eleme turunda Lugano'yu elemesi halinde 3. eleme turundaki rakibi Lille oldu.
Sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde Lille ile ilk maçı deplasmanda oynayacak. Rövanş maçı Kadıköy'de olacak.
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