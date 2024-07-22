Saint-Maximin'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, tedbiren bugün gerçekleştirilen antrenmana çıkarılmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 12:20
Saint-Maximin'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'ye Lugano maçı öncesi yeni transferi Allan Saint-Maximin'den flaş bir haber geldi.

Sarı-lacivertli takımda Allan Saint-Maximin, pazar günü gerçekleştirilen antrenman esnasında aldığı darbe sonucu ağrı hissetti. Bu gelişme üzerine yıldız oyuncu, bugün gerçekleştirilen antrenmana tedbiren çıkarılmadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Saint-Maximin'in salı günü oynanacak Lugano maçı kadrosunda olup olmayacağına daha sonra karar verecek.


Allan Saint-Maximin haberleri fenerbahçe haberleri antrenman haberleri

İlgili Haberler

Eski Fenerbahçeliden Saint-Maximin değerlendirmesi! 'Mourinho bu yüzden onu çok istedi'

Eski Fenerbahçeliden Saint-Maximin değerlendirmesi! 'Mourinho bu yüzden onu çok istedi'
Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına flaş yanıt!

Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına flaş yanıt!
Son Dakika: Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini resmen açıklandı!

Son Dakika: Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini resmen açıklandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler