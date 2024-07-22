Saint-Maximin'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, tedbiren bugün gerçekleştirilen antrenmana çıkarılmadı.
Fenerbahçe'ye Lugano maçı öncesi yeni transferi Allan Saint-Maximin'den flaş bir haber geldi.
Sarı-lacivertli takımda Allan Saint-Maximin, pazar günü gerçekleştirilen antrenman esnasında aldığı darbe sonucu ağrı hissetti. Bu gelişme üzerine yıldız oyuncu, bugün gerçekleştirilen antrenmana tedbiren çıkarılmadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Saint-Maximin'in salı günü oynanacak Lugano maçı kadrosunda olup olmayacağına daha sonra karar verecek.
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