Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu: Sürpriz oyuncular yer almadı!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Lugano ile oynayacakları maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 09:54
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu: Sürpriz oyuncular yer almadı!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Lugano ile karşılaşacak.

Mücadele öncesinde sarı-lacivertli takımın UEFA kadrosu netlik kazandı.

Fenerbahçe'de Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak, Umut Nayir kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertli takımın maçtan önce kadroda 2 değişiklik yapma hakkı bulunuyor.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin kadrosu şöyle:

Kaleci: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin

Savunma: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao

Orta Saha: İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin


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