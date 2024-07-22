Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu: Sürpriz oyuncular yer almadı!
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Lugano ile oynayacakları maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Lugano ile karşılaşacak.
Mücadele öncesinde sarı-lacivertli takımın UEFA kadrosu netlik kazandı.
Fenerbahçe'de Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak, Umut Nayir kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertli takımın maçtan önce kadroda 2 değişiklik yapma hakkı bulunuyor.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin kadrosu şöyle:
Kaleci: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin
Savunma: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao
Orta Saha: İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın
Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin
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