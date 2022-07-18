Son dakika: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'i elemesi halinde karşılaşacağı takım belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:19
Son dakika: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
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Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu kura çekiminde Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i elemesi halinde karşılaşacağı rakibi belli oldu.

Sarı-lacivertliler Dinamo Kiev'i elemesi halinde Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE ELENİRSE NE OLACAK?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Sırp ekibi Partizan ya da Çekya temsilcisi Slovacko ile eşleşecek. Bu eşleşme de bugün kura çekiminin ardından belli olacak.

DİNAMO KİEV-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle Dinamo Kiev iç saha maçını Polonya'nın Lodz kentinde oynayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak.


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