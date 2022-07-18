Fenerbahçe'den Nino için ilk teklif

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:37

Kim Min Jae'nin takımdan ayrılmanın eşiğine gelmesiyle birlikte stoper arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de listesinin en başında Fluminense'nin 25 yaşındaki Brezilyalı kaptanı Nino bulunuyor.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fluminense'ye teklifini ileten Fenerbahçe, Brezilya kulübünden gelen cevabı beklemeye geçti. Oyuncunun da Avrupa'da oynamaya sıcak bakması sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor.

KADRODA YER ALMADI

Öte yandan Nino, önceki gün takımının Sao Paulo'ya oynadığı maçın kadrosunda yer almadı. Brezilya kulübü, kaptanlarının hastalık nedeniyle kadroda olmadığını duyurdu.

İstikrarlı performansıyla dikkati çeken Nino, Brezilya Milli Takımı'yla da geçen yaz düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın kadrosunda yer aldı ve altın madalya kazanan takımın en önemli isimlerinden oldu.