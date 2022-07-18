Fenerbahçe'den Nino için ilk teklif
Kim Min-Jae ile yollarını ayırmaya hazırlanan Süper Lig ekibi Fenerbahçe, iddiaya göre Güney Koreli yıldızın yerine düşündüğü Nino için ilk adımı attı.
Kim Min Jae'nin takımdan ayrılmanın eşiğine gelmesiyle birlikte stoper arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de listesinin en başında Fluminense'nin 25 yaşındaki Brezilyalı kaptanı Nino bulunuyor.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fluminense'ye teklifini ileten Fenerbahçe, Brezilya kulübünden gelen cevabı beklemeye geçti. Oyuncunun da Avrupa'da oynamaya sıcak bakması sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor.
KADRODA YER ALMADI
Öte yandan Nino, önceki gün takımının Sao Paulo'ya oynadığı maçın kadrosunda yer almadı. Brezilya kulübü, kaptanlarının hastalık nedeniyle kadroda olmadığını duyurdu.
İstikrarlı performansıyla dikkati çeken Nino, Brezilya Milli Takımı'yla da geçen yaz düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın kadrosunda yer aldı ve altın madalya kazanan takımın en önemli isimlerinden oldu.
Video Haberler
- Duruşma öncesi silahlı saldırı girişimi
- ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
- Meteoroloji ve AFAD uyardı: Fırtına geliyor
- Tüm mesajları ifşa etti! Ölen eşinin kardeşinden tehdit
- Sosyal medyada paylaştığı görüntülerle kendini ele verdi
- İstanbul Kadıköy'de ağaç devrildi, yol kapandı
- Katliam raporunda 'zamanlama' ayrıntısı
- Üsküdar'da ağaç devrildi; otomobil hasar gördü
- Şişli'de bir kadın otelde ölü bulundu
- Sarıyer'de sahilde erkek cesedi bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir kabin memurunun itirafları
- YKS sonuçları açıklandı!
- Duygusal bağ koptu!
- Maske zorunluluğu geri geliyor
- 'Korktuğu için özel tercüman kullanıyor'
- Şeyhleri öldü cemaat karıştı: 'Kaset' tehdidi
- 'Bir iç savaş çıktıktan sonra...'
- 'Eve tırmanan hırsız'ın pantolonu çalındı
- 5’li çete lobisine ret!
- Manisa'da art arda deprem!