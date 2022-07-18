Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan talimat: 'Viktor Tsygankov'u durdurun'

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:39

Fenerbahçe'de artık geri sayıma geçildi. Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler yola 2. ön eleme turundan başlayacak.

Çarşamba günü rakip Dinamo Kiev. Karşılaşma Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Polonya'da oynanacak. İki ekip rövanş için 27 Temmuz'da Kadıköy'de karşılaşacak. Kritik ilk maça sayılı günler kala Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kiev'i gözüne kestirdi.

Sözcü'nün haberine göre, rakibini saf dışı bırakmak isteyen Jesus, Dinamo Kiev'i öğrencilerine ezberletiyor. Portekizli çalıştırıcı, Kiev'in son maçlarını görüntülü analizlerle takımına izlettirdi.

ANAHTAR SAVUNMADA

Habere göre Jorge Jesus'un analiz ekibi, Dinamo Kiev karşısında galibiyetin anahtarının defans hattında olduğunu kaydetti.

Portekizli çalıştırıcı, ilk maçta Kiev'e karşı en az bir gol bulacaklarına inanıyor. Teknik heyet, Ukraynalı hücum oyuncusu Viktor Tsygankov'un durdurulmasını istiyor. Tsygankov, önemli isimlerini kaybeden Dinamo Kiev'in kalan son yıldızı. Defans arkasına yaptığı koşuları, bitiriciliği ve pasları, 24 yaşındaki oyuncuyu tehlikeli hale getiriyor. Jesus, bu oyuncuya dikkat edilmesini istedi.