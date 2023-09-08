Son Dakika: 2023 FIBA Dünya Kupası'nda finalistler belli oldu!

Son dakika haberi... Filipinler, Endonezya ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Almanya, yarı finalde karşılaştığı ABD'yi 113-111 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2023 - 17:34
Son Dakika: 2023 FIBA Dünya Kupası'nda finalistler belli oldu!
Abone Ol google-news

Almanya, 2023 FIBA Dünya Kupası yarı finalinde ABD ile karşılaştı.

Almanya, Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan Mall of Asia Arena'da oynanan mücadeleyi 113-111 kazanarak finale yükselen ekip oldu

SIRBİSTAN'IN RAKİBİ OLDU

Turnuvanın bir diğer yarı final eşleşmesinde Sırbistan, Kanada'yı 95-86 mağlup ederek turnuvanın ilk finalisti olmuştu.

Almanya ile Sırbistan'ı karşı karşıya getirecek 2023 FIBA Dünya Kupası finali, 10 Eylül Pazar günü TSİ 15:40'ta oynanacak.

Kanada ile ABD'nin üçüncülük mücadelesi vereceği karşılaşma ise 10 Eylül Pazar günü TSİ 11:30'da başlayacak.


Player Alanı
Almanya ABD 2023 FIBA Dünya Kupası Sırbistan final

İlgili Haberler

Son Dakika: FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

Son Dakika: FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!
NBA yıldızı Rudy Gobert'den FIBA itirafı

NBA yıldızı Rudy Gobert'den FIBA itirafı
2023 FIBA Dünya Kupası'nda 8 takım 2.tura yükseldi

2023 FIBA Dünya Kupası'nda 8 takım 2.tura yükseldi

En Çok Okunan Haberler