Son Dakika: 2023 FIBA Dünya Kupası'nda finalistler belli oldu!

Yayınlanma: 08.09.2023 - 17:34

Güncelleme: 08.09.2023 - 17:34

Almanya, 2023 FIBA Dünya Kupası yarı finalinde ABD ile karşılaştı.

Almanya, Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan Mall of Asia Arena'da oynanan mücadeleyi 113-111 kazanarak finale yükselen ekip oldu

SIRBİSTAN'IN RAKİBİ OLDU

Turnuvanın bir diğer yarı final eşleşmesinde Sırbistan, Kanada'yı 95-86 mağlup ederek turnuvanın ilk finalisti olmuştu.

Almanya ile Sırbistan'ı karşı karşıya getirecek 2023 FIBA Dünya Kupası finali, 10 Eylül Pazar günü TSİ 15:40'ta oynanacak.

Kanada ile ABD'nin üçüncülük mücadelesi vereceği karşılaşma ise 10 Eylül Pazar günü TSİ 11:30'da başlayacak.