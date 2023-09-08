Son Dakika: 2023 FIBA Dünya Kupası'nda finalistler belli oldu!
Son dakika haberi... Filipinler, Endonezya ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Almanya, yarı finalde karşılaştığı ABD'yi 113-111 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.
Almanya, 2023 FIBA Dünya Kupası yarı finalinde ABD ile karşılaştı.
Almanya, Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan Mall of Asia Arena'da oynanan mücadeleyi 113-111 kazanarak finale yükselen ekip oldu
SIRBİSTAN'IN RAKİBİ OLDU
Turnuvanın bir diğer yarı final eşleşmesinde Sırbistan, Kanada'yı 95-86 mağlup ederek turnuvanın ilk finalisti olmuştu.
Almanya ile Sırbistan'ı karşı karşıya getirecek 2023 FIBA Dünya Kupası finali, 10 Eylül Pazar günü TSİ 15:40'ta oynanacak.
Kanada ile ABD'nin üçüncülük mücadelesi vereceği karşılaşma ise 10 Eylül Pazar günü TSİ 11:30'da başlayacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kripto Faruk'un cezası belli oldu
- İstanbul’a sürpriz isim!
- Başkanlar veto yedi
- MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?
- Akşener'le ilgili çarpıcı iddia
- Soylu'dan ilk açıklama!
- Erbaş iddiaları affetmedi
- 'Cübbeli' Ahmet tarikat mı değiştirdi?
- Buraya gelince öğrendiklerim
- Yurtdışına çıkarken gözaltına alındı!