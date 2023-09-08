Son Dakika: FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!
Son dakika haberi... Filipinler, Endonezya ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2023 FIBA Dünya Kupası'nda, Sırbistan, yarı finalde karşılaştığı Kanada'yı 95-86 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.
Sırbistan, 2023 FIBA Dünya Kupası yarı finalinde Kanada ile karşılaştı.
Sırbistan, Filipinler'in Manila kentinde bulunan Mall of Asia Arena'da oynanan mücadeleyi 95-86 kazanarak finale yükselen ilk ekip oldu.
ABD - ALMANYA MAÇINI BEKLEYECEK
Turnuvanın bir diğer yarı final eşleşmesinde ABD ile Almanya, TSİ 15:40'ta başlayacak maçta Sırbistan'ın rakibi olmak için karşı karşıya gelecek.
2023 FIBA Dünya Kupası finali, 10 Eylül Pazar günü oynanacak.
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