Son Dakika: FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

Son dakika haberi... Filipinler, Endonezya ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2023 FIBA Dünya Kupası'nda, Sırbistan, yarı finalde karşılaştığı Kanada'yı 95-86 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2023 - 13:38
Son Dakika: FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!
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Sırbistan, 2023 FIBA Dünya Kupası yarı finalinde Kanada ile karşılaştı.

Sırbistan, Filipinler'in Manila kentinde bulunan Mall of Asia Arena'da oynanan mücadeleyi 95-86 kazanarak finale yükselen ilk ekip oldu.

ABD - ALMANYA MAÇINI BEKLEYECEK

Turnuvanın bir diğer yarı final eşleşmesinde ABD ile Almanya, TSİ 15:40'ta başlayacak maçta Sırbistan'ın rakibi olmak için karşı karşıya gelecek.

2023 FIBA Dünya Kupası finali, 10 Eylül Pazar günü oynanacak.


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Kanada Sırbistan 2023 FIBA Dünya Kupası final

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